كبير الأئمة بالأوقاف يفسر الآية الكريمة «أفمن يمشي مكبا على وجهه»

فسر الشيخ أحمد تميم المراغي، كبير الأئمة بوزارة الأوقاف، معنى الآية الكريمة «أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ»، قائلا: «هذا الآية تخص من أمن بالله ورسوله وبما جاء به النبي محمد».

تفسير الآية سالفة الذكر

وأضاف «المراغي»، خلال تقديمه حلقة برنامج «مع التلاوة» عبر قناة الناس: «الآية سالفة الذكر تخص أيضًا الذي أعرض ولم يستمع بقلبه أو بأذنيه إلى ما أنزل الله ولم يستجب إلى رسل الله».

«المراغي» يدعو المؤمنين بالاستجابة لله

وتابع: «نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المستجيبين لله إذ دعنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مستشهدا بالآية الكريمة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ».