بعد فشل 4 سنوات.. «محمد» ينجح في زراعة فاكهة الدراجون فروت بأسيوط

بعد فشل استمر 4 أعوام من محاولات زراعة أحد الفواكة النادرة، تمكن أحد شباب أسيوط من زراعة فاكهة الدراجون فروت داخل أحد المشاتل الزراعية، التي اتسمت بتربتها الطينية، التي احتاجت إلى ظروف بيئية خاصة، وروى تجربته كاملة في تصريحات لـ«الوطن» نستعرضها في السطور المقبلة.

سعر الكيلو يصل لـ800 جنيه

زراعة الفواكه الغريبة والنادرة، واحدة من الأمور التي دفعته إلى تجربة زراعة فاكهة «الدراكون فروت»، فبدأ مشروعه برأس مال قرابة الـ10 الآف جنية لشراء الشتلات، التي يتراوح سعرها من 25 لـ100 جنيه للشتلة الواحدة، لتبدأ تجربته في زراعتها لأول مرة في أسيوط، موضحًا: «في البداية واجهت صعوبات كتيرر جدًا في زراعتها، خاصة أنها بتحتاج ظروف معينة ودرجة حرارة الصعيد مش ملائمة ليها، وحاولت أجد حلول من خلال وضع مظلات عليها لمنع وصول الحرارة إليها، والأرض الطينية تعمل على تفعن الشتلات، وقدرت اتغلب على المشكلة دي وكانت في البداية بتحتاج لعملية تلقيح علشان تقدر تنتج محاصيل والموضوع ده كان صعب في الأول».

خطوات زراعتها

تابع «محمد» أن عملية التلقيح تتطلب شراء نوع آخر من الفواكه، والأمر يتطلب تكلفة مالية، وحاولت توفير ذلك من خلال إيجاد حل آخر أكثر سهولة، بعد متابعة الكثير من الفيديوهات، وجدت أن الأمر يمكن حله بقص الطرف الزهري الخاص بالفاكهة، ومن بعدها بدأت عملية الإنتاج بشكل صحيح، وحصلت على 3 كيلوجرامات منها.