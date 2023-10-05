تعرف على أعراض مرض التيبس الفقاري وطرق علاجه.. وكيل «صحة الشرقية» يوضح

كشف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، عن المقصود بمرض التيبس الفقاري وأبرز أعراضه وطرق علاجه.

المقصود بمرض التيبس الفقاری

وقال مسعود، في تصريح لـ«الوطن»: «مرض التيبس الفقاري، هو من الأمراض المناعية التي تصيب العمود الفقري وتتشابه أعراضه وآلامه مع الكثير من الأمراض التي تصيب الظهر، إلا أنه الألم المستمر يجب استشارة الطبيب، لأنه قد يضر بالقلب وله مضاعفات كثيرة خطيرة».

أعراض المرض

وتابع وكيل وزارة الصحة أن من الممكن أن تختلف أعراض المرض ولكنها تتضمن عادة التعب الشديد، وآلام وتيبس الظهر والتي لا تزول بالراحة وتتحسن مع ممارسة الرياضة، وألم وتورم في أجزاء أخرى من الجسم، مثل الوركين والركبتين.

أبرز الأعراض

وأشار إلى أن أبرز أعراض التيبس الفقاري، هي «سخونية وإجهاد وتعب مستمر ألم في الرقبة والفك وألم في القفص الصدري عند الزفير، وألم مزمن وتيبس في الكتف وأسفل الظهر وإسهال أو انتفاخ، وألم في المؤخرة وألم في الكعب أو القدم، وفقدان للوزن».

الأشخاص المعرضون للإصابة بهذا المرض

ولفت إلى أن الأشخاص المعرضين للإصابة بهذا المرض، هم الأشخاص الذين لديهم الجين (HLA-B27) غالبا، وسيعانون من هذا المرض ولكن ليس شرطا، والرجال أكثر عرضة بـ3 مرات مقارنة بالنساء للإصابة بهذا المرض، وتظهر أعراض هذا المرض غالبا عند الشباب بعكس الأمراض الروماتيزمية الأخرى التي تظهر عادة في سن كبير، لافتا إلى أن الأعراض تبدأ غالبا في عمر ( 40-20 عامًا ).

طرق العلاج

وأضاف أنه لا يوجد دواء حتى الآن لهذ المرض ولكن نظام العلاج يهدف إلى تخفيف الأعراض وتحسين الأداء اليومي، ويتمثل في العلاج التقليدي مثل المسكنات ومضادات الالتهاب، والعلاج الطبيعي، وتغير نمط الحياة للأفضل، والجراحة في حالات نادرة، والعلاج البيولوجي مثل حقن هيوميرا، والطب البديل مثل تقويم العمود الفقري واليوجا وغيرها.