«عشان يرطب جسمه ويبقى نشيط».. كم يحتاج الطفل من المياه يوميا؟

يحتاج الأطفال إلى رعاية خاصة أيام الدراسة، وخاصة فيما يتعلق بجانب التغذية وشرب المياه، ولذا نصحت وزارة الصحة بأهمية تشجيع الأطفال على شرب كمية كافية من المياه خلال اليوم لترطيب الجسم وتنشيطه.

شرب 8 أكواب من المياه يوميا

وقالت «الصحة» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يجب على الأمهات تشجيع أطفالهن على تناول 8 أكواب من المياه يوميًا؛ لأن ذلك يعمل على ترطيب جسمه على مدار اليوم ويبقى نشيطًا: «شجعي طفلك على شرب 8 أكواب من المياه على الأقل يوميًا، لترطب جسمه وجعله نشيطا».

كمية المياه التي يحتاجها الطفل وفقًا لسنه

ووفقًا لما نُقل عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية «NHS»، فإن كمية المياه التي يجب أن يحصل عليها الأطفال يوميًا تتراوح بين 6 إلى 8 أكواب من السوائل، وفقًا لعدة عومل أهمها السن.

وأوضحت «NHS» أن الأطفال دون سن الخامسة، يكفي لهم من المياه ما يقدر بـ 120 إلى 150 مل لكل كوب، في حين أن الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات، فإنهم يحتاجون من 250 إلى 300 مل لكل كوب يوميًا، ويمكن أن تشمل هذه الكميات السوائل الأخرى مثل الحليب وغيره من المشروبات، لكن الخبراء يفضلون الماء العادي.