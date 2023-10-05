سعر الریال السعودي في البنوك الیوم الخميس 5-10-2023

شهد سعر الریال السعودي الیوم الخميس 5-10-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا في بداية التعاملات، حيث تراوح سعر الشراء بين 7.95 و8.24 جنيه، وبالنسبة للبيع تراوح بين 8.23 و8.26 جنيه، بحسب بيانات أسعار العملات للمواقع الرسمية للبنوك المصرية اليوم.

وترصد السطور التالية، سعر الریال السعودى الیوم الخميس 5-10-2023 في البنوك المصرية، كما يلي.

سعر الریال السعودي في البنك المركزي المصري

جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري بـ8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك الأھلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، الشراء 8.20 جنيه، والبيع 8.23 جنيه.

سعر الریال السعودي في بنك مصر

وعن سعر الريال السعودي في بنك مصر بـ8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي في بنك البركة بـ8.04 للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الریال السعودي في بنك الإسكندریة

وبالنسبة لسعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بـ8.21 جنيه لشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.