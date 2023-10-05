كيف تحمي نفسك خلال السير في الشارع تحت المطر؟.. اتبع 5 نصائح

على مدار الساعات الماضية شهدت مدينة مرسى مطروح سقوط أمطار متفاوتة الشدة في أماكن متفرقة، وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار سقوط الأمطار وامتدادها لمناطق أخرى مثل إسكندرية والعلمين وشمال الوجه البحري والدقهلية.

وبشأن ذلك، وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء نصائح مهمة للمواطنين لحمايتهم من أي خطر وارد.

ماذا تفعل عند سقوط الأمطار الغزيرة؟

1- الابتعاد عن مهمات الكهرباء الموجودة بالشوارع مثل أعمدة الإنارة والأكشاك والكابلات.

2- في حالة مشاهدة أسلاك كهربائية مكشوفة في الطرقات بالقرب من أعمدة الإنارة، يجب الابتعاد عنها وتجنب الاقتراب منها.

3- الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الاسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

4- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بالمشكلات التي تخص أعمدة الإنارة.

5 - لابد من توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء خلال سقوط الأمطار.