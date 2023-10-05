إطلاق مبادرة لدعم ابتكارات الطلاب والخريجين بجامعة طنطا.. اعرف التفاصيل

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن إطلاق مبادرة دعم ابتكارات طلاب الفرق النهائية وحديثي التخرج بجامعة طنطا، لدعم الابتكار وريادة الأعمال وتحفيز الطلاب على إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لتحقيق التميز البحثي التطبيقي، وفقا لخطة الجامعة الاستراتيجية والمحور العاشر من محاور التطوير والإنجاز لجامعة طنطا، لدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى بدء التقديم الإلكتروني للمبادرة اليوم، وتستمر حتى 12 أكتوبر الجاري.

تمويل ودعم الابتكارات

وأوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنّ مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وافق على تخصيص مبالغ مالية من رصيد المراكز والوحدات الاقتصادية ذات الطابع الخاص لتمويل ودعم الابتكارات الطلابية.

وأشار إلى أنّ المشروعات المقدمة سيتم تقييمها لاختيار عدد منها لتحفيز وتشجيع الطلاب وحديثي التخرج، أن تكون ابتكاراتهم ذات مردود ايجابي من الناحية الاقتصادية والمجتمعية، وتسهم في تحقيق الاستثمار المعرفي بشكل فعال.

طريقة التقديم في المسابقة

للتقديم يرجى التسجيل وتقديم المقترحات على الرابط التالي:

https://forms.tanta.edu.eg/studentsinnovations