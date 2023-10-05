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عضو بـ«الشيوخ»: الدولة نفذت العديد من المشروعات بمليارات الجنيهات في سيناء

كتب:

يارا أشرف
01:18 م | الخميس 05 أكتوبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قال النائب سليمان الزملوط، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة نفذت العديد من المشروعات في سيناء بمليارات الجنيهات، مثل الأنفاق والمطارات ومحطات المياه والكهرباء وغيرها، من أجل التنمية الاقتصادية والمجتمعية لكل الشعب.

الإرهاب أول كارثة تمر على الشعب   

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «مررنا على مدار السنوات الماضية بكارثة حلت على الشعب المصري بسبب الإرهاب الأسود الذي عطل كل المشروعات والإنجازات، إذ جرى إنشاء المشروعات الكبرى كالجامعات والمدارس والكباري والأنفاق وغيرهما في ظل غياب الإرهاب».

المشروعات في سيناء لا تتوقف

وأضاف أن المشروعات في سيناء لا تتوقف، والفرق بين سيناء قبل 2014 وبعدها كبير، والرئيس السيسي نظر إلى سيناء على أنها ستكون محورا تنمويا اقتصاديا كبيرا. 

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