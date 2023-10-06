خطوات التحويل لحجز وحدات «سكن كل المصريين».. اعرفها

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فتح باب التحويل لحجز الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» لمنخفضي الدخل، في مدن «المنوفية، الغربية، بني سويف، أكتوبر».

خطوات التحويل لحجز شقق سكن كل المصريين

وقالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في بيان لها، إن خطوات التحويل لحجز وحدات سكن كل المصريين، تتمثل في التالي:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني من هنا.

- الضغط على «مركز خدمة المواطنين».

- الضغط على زر «الطلبات».

- الضغط على زر «طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية».

- اختيار تحويل إلى مدينة أو مركز بنفس المحافظة أو تحويل إلى مدينة / مركز بمحافظة مجاورة وذلك خلال فترة الإعلان.

- تحميل طلب التحويل من الموقع الإلكتروني وتحريره وتوقيعه قبل إعادة تحميله مرة أخرى على الموقع الإلكتروني.

- وفي حالة قبول الطلب بعد دراسته يجب على المواطن صاحب الطلب التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة 15 يومًا من تاريخ نتيجة قبول الطلب بالموقع الإلكتروني لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيهًا).

لمعرفة أبرز المعلومات والمستجدات

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطنين التعرف على أبرز المعلومات والمستجدات من خلال التالي:

- متابعة الصفحة الرسمية للصندوق على موقع فيسبوك من خلال الرابط من هنا.

- متابعة الصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط من هنا.