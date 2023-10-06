محمد الفخراني ينتهي من تصوير دوره في مسلسل «أرواح خفية»

انتهى الفنان الشاب محمد نصر الشهير بمحمد الفخراني، من تصوير مسلسل «أرواح خفية» مع الفنان نضال الشافعي، وسمية الخشاب، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

محمد الفخراني يكشف كواليس تعاونه بمسلسل «أرواح خفية»

وقال محمد الفخراني في تصريح لـ«الوطن»: وافقت على الدور بمجرد أن تحدث معي المخرج إبرام، والمسلسل تدور أحداثه فى إطار تشويقي من خلال رحلة مدرسية للطلاب المتفوقين، قرروا السفر إلى «كامب» وتقع لهم أحداث عديدة خلال الرحلة.

شخصية محمد الفخراني بمسلسل «أرواح خفية»

ويجسد الفخراني شخصية «داني» خلال أحداث الفيلم، وهو طالب شاعر، ولديه ميول فنية، ومن جانبه تحدث الفخراني عن كواليس تصوير العمل قائلاً: «جاءت كواليس ممتعة، وكل الفنانين متعاونين لأقصي درجة، وسعيد بالتعاون مع سمية الخشاب ونضال الشافعي».

أبطال مسلسل أرواح خفية

ويضم مسلسل أرواح خفية مجموعة من الفنانين، منهم: سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، والعمل من تأليف سوسن عامر، وإخراج إبرام، وتدور أحداثه حول المدرسة لارا التي تجسد دورها سمية الخشاب.