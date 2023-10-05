الشهيد الحي: أصبت بصاروخ في الحرب.. وزملائي حملوني لأكثر من 25 كيلو

قال الشهيد الحي الجندي عبدالجواد سويلم، إنه كان على الجبهة وزملائه خلال حرب أكتوبر 1973، يستمدون قوتهم من العقيدة الدينية والقتالية للقوات المسلحة المصرية.

تصفية حساب مع الكيان

أضاف عبدالجواد سويلم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع عبر قناة «دي إم سى»، أنه اعتبر مشاركته فى حرب أكتوبر بمثابة تصفية حساب مع الكيان الصهيوني عمل على استرداد حقه وحق زملائه.

حافظوا على الوطن

ووجه الشهيد الحي رسالة للشباب قائلا: «حافظوا على الوطن، يمكن ربنا أمد في عمري لأنقل التجربة في استرداد حقنا».

وأكد الشهيد الحي، أنه لن ينسى يوم إخلائه من ميدان المعركة بعد إصابته بصاروخ، تسبب في بتر قدمه ويده وتصفية عينه، ومن فعله زملائه لإخلائه، معقبا: «قولت لزملائي سيبونى هموت، لكنهم رفضوا وقالوا نموت سوا او نمشى سوا وحملوني 25 كيلو».