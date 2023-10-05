حكاية غريبة غيرت حياة هاني الناظر.. وسر جملته الشهيرة «أوعى تقول لربنا ازاي واشمعنا»

شهرة ومحبة حظى بها الدكتور هاني الناظر في قلوب الجميع، ومكنته إنسانيته من كسب رصيد كبير في النفوس، وبدى ذلك واضحا بعد إصابته بوعكة صحية، حيث انهالت عليه الدعوات، وطلب محبيه داخل مصر وخارجها من الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء، وترصد «الوطن» حكاية غريبة غيرت مسار حياة هاني الناظر في السطور المقبلة.

حكاية غريبة غيرت مسار حياة هاني الناظر

محبة كبيرة حظى بها طبيب الجلدية الشهير هاني الناظر، ظهرت جليًا على مواقع التواصل الاجتماعي، التي امتلأت صفحاتها بالدعاء له بالشفاء العاجل، ومن بين المواقف التي رواها الإعلامي تامر إسماعيل، أنه في أحد اللقاءات التي جمعتهما سويًا، نشأت بينهما علاقة محبة، وعلق على أزمة مرضه قائلًا: «كان لقائي معه من أجمل اللقاءات، وأكثرها حديثا عما يجعل الحياة أكثر نبلا وأقل مشاحنة، مكنش مفاجىء ليا إن كل اختياراته وقراراته اللي تذكرها خلال اللقاء تميل إلى القبول والرضا والحب في الزواج، المال، المناصب، الخصام».

وتابع «إسماعيل» قائلًا: «حتى الإساءة، اكتشفت أن ما يخفيه من خير أكثر مما نعلمه بكثير، كل الدعوات الصادقة للدكتور هاني الناظر بالشفاء والصحة والعافية».

أما عن الحكاية الغريبة التي رواها هاني الناظر في أحد حوارته التلفزيونية السابقة، فقال «إن الحد الأدنى لكلية الطب وقتها كان 256.5، وقد حصل هاني الناظر على 256 فقط، ليتلحق بكلية الزراعة الشعبة العامة، وبعد التحاقه بالكلية، وأصبح عمره 25 أتيحت له الفرصة للالتحاق بكلية الطب وتحقيق حلمه، ليوجه رسالة إلى الجميع بالاجتهاد والعمل على تحقيق حلمه: «ماتقولش لربنا ازاي واشمعنا».

الظهور الأخير للدكتور هاني الناظر

كان الظهور الأخير لاستشاري الجلدية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الإعلان عن تعرضه لوعكة صحية شديدة، إذ شارك بصورة له بدت فيها ملامحه بصحة جيدة، مدونًا: «السيدات والسادة الأصدقاء والمتابعين لصفحتي أنا من عينيا الاثنين طبعًا استقبل أسئلتكم الطبية وأجاوب عليها كالمعتاد ولكن يبدو للأسف أنه حدث تغير مفاجئ في نظام فيسبوك، بحيث أصبحت المنشورات لا تظهر إلا لعدد قليل جدا من حضراتكم يختاره نظام الفيس بوك، وبالتالي لا يصلني على الصفحة إلا عدد محدود للغاية من الأسئلة التي قد يرى أصحابها منشوراتي بالصدفة».

وتابع «الناظر»: «قد يكون الحل للتغلب على هذه المشكلة أن يقوم صاحب السؤال أو من يريد متابعة ما أنشره هو الدخول مباشرة على صفحتي لمتابعة المنشورات دون أن ينتظر ظهورها بالصدفة على التايم لاين على صفحته».