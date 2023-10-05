آخر ظهور للمعمرة العراقية قبل رحيلها.. عمرها 138 عاما (فيديو)

أعلنت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الخميس، عن وفاة أكبر معمرة عراقية تُدعى «مدلولة»، تبلغ من العمر ما يقارب الـ140 عامًا، في أحد الأقضية شرقي الناصرية بمحافظة ذي قار.

أكبر معمرة بالعراق وربما في العالم

بحسب الوكالة، أن المعمرة العراقية مدلوه منهل محمد، أو ما تعرفي فى العراق باسم مدلولة، من أهالي قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية، وتوقف بسبب توقف عارض صحي، وهي أكبر إنسان في العراق وربما في العالم، إذ وصل عمرها بحسب شهادة الوفاة 138 عامًا، حيث أنها مواليد «1/7/1885».

الظهور الأخير لمعمرة العراق

وتداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للمواطنة «مدلولة» في آخر ظهور لها، وهي تظهر عليها علامات كبر السن وتجاعيد الوجه، وكانت تخاطب أحد أقاربها وتتحدث معه.

وذكرت الوكالة أنها تزوجت من 3 رجال توفوا جميعهم، وكان لديها ابن وحيد، لقى مصرعه أثناء الحرب، وكانت تتمتع بذاكرة ونشاط ذهني مميز، حتى قبل وفاتها، حيث كانت تعيش حياة طبيعية، لكنها شعرت بأزمة صحية تسببت في إصابتها بمرض تصلب الشرايين وتوقف القلب.