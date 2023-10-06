«أبو صدام»: طفرة تنموية بقطاع الزراعة.. والفلاحون أول داعمي الرئيس السيسي

قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن الحاج كمال مخلوف نائب النقيب العام للفلاحين، ورئيس رابطة أبناء الصعيد، أقام احتفالية كبيرة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بمقر الرابطة بالجيزة، سيطرت عليها فرحة انتصارات أكتوبر، كما شهدت هتافات الحاضريين، معلنين عن تأييدهم للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

نقيب الفلاحين: مصر تعيش مناخ من الفرح

أضاف نقيب الفلاحين في بيان صادر عنه، أن الدولة المصرية تعيش هذه الأيام في مناخ من الاحتفالات الدينية والوطنية، وهي: ذكرى المولد النبوي الشريف، وذكرى انتصار أكتوبر المجيد، بالإضافة إلى استعدادات الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واشار إلى أن الاحتفالية جاءت بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وذكرى انتصار أكتوبر، وكذا الإعلان عن تأييد السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

فلاحين مصر يشكرون الرئيس السيسي

أكد «أبو صدام» أن فلاحين مصر يشكرون الرئيس السيسي علي شجاعته وحكمته، واستجابته لنداء المصريين بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل هذه الظروف الصعبة محليا ودوليا، لافتا إلى أن هناك 20 مليون فلاح سوف يدلي بصوته للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة، موضحا: «أن الفلاحين هم أول من طالبوا الرئيس السيسي بالترشح، كما أن هذه الفئة من المجتمع، هي صاحبة أكبر عدد من التأييدات للسيد عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي».

ونبه إلى أنه خلال عهد الرئيس السيسي، شهد قطاع الزراعة طفرة تنموية حقيقية وتقدم كبير، بفضل المشاريع القومية العملاقة التي تمت، منها على سبيل المثال مشروع الريف المصري والدلتا الجديدة واحياء مشروع توشكي ومشروع إنتاج تقاوي الخضر وتبطين الترع وانشاء الصوامع والكارت الذكي وتطهير البحيرات، وغيرهم الكثير من المشاريع التي مثلت خطوات فارقة، هذا بالإضافة إلى المشروع القومي الأكبر «حياة كريمة» الذي عمل على تطوير القرى الفقيرة، ومساندة الأسر والأهالي الأكثر احتياجا.

احتفالية الفلاحين بذكرى المولد النبوي وانتصارات أكتوبر

لفت نقيب الفلاحين إلى أن الاحتفالية جاءت بحضور عدد كبير من قيادات الفلاحين في جميع المحافظات، إلى جانب وجود عدد كبير من أعضاء البرلمان بغرفتيه، النواب والشيوخ، وكذا ممثلين عن وزارة الأوقاف وبعض الأحزاب السياسية.