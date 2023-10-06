«الأرصاد» تعلن استمرار سقوط الأمطار على عدة محافظات اليوم.. اعرف الأماكن

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان أصدرته قبل قليل، استمرار سقوط الأمطار على عدة محافظات على مدار اليوم الجمعة خلال فترات متقطعة، موضحةً إنّه يسود الآن أجواء خريفية معتدلة على أغلب الأنحاء مع استمرار وجود نسيم خفيف يعمل على تلطيف الأجواء، فضلًا عن درجات الحرارة في جميع المحافظات الآن.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فضلًا عن درجات الحرارة، وحالة الطقس اليوم بالتفصيل.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وبحسب الأرصاد الجوية فإنّه هناك استمرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والتي تضم «غرب الإسكندرية، والضبعة، ومطروح، والعلمين، وسيدي عبد الرحمن، والسلوم، ورأس الحكمة»، بالإضافة إلى محافظات شمال الوجه البحري والتي تضم «البحيرة، والإسكندرية، والمنوفية، ودمياط، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، والدقهلية، والغربية، والقليوبية، والشرقية».

طقس مطروح اليوم

وفيما يخص طقس مطروح اليوم، فإنّه يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق متفرقة، فضلًا عن اعتدال حركة الرياح، بينما يسود طقس غائم جزئيًا على مدار اليوم، وتسجل درجة الحرارة العظمى 26 درجة بينما الصغرى 22 درجة.

طقس الإسكندرية اليوم

وحول طقس الإسكندرية اليوم، فإنّ درجة الحرارة العظمى تسجل 28 درجة بينما الصغرى 22 درجة، وسط اعتدال حركة الرياح التي تبلغ سرعتها نحو 18 كيلو مترًا في الساعة، فيما تبلغ نسبة الرطوبة 58%، وسط توقعات باستمرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق بالمحافظة.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة الآن بالمحافظات كالتالي:

- القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري: العظمى 31 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 35 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 32 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة.