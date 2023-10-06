400 جندي فرنسي يستعدون لمغادرة النيجر خلال أيام

أعلن المجلس الانتقالي في النيجر، اليوم الجمعة، أن نحو 400 جندي فرنسي من المتمركزين في بلدة أولام، جنوب غرب البلاد، سيشكلون أول مجموعة تغادر النيجر، خلال أيام، حسب تقرير لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف المجلس في بيان بثته الإذاعة الوطنية، أن القاعدة الجوية الفرنسية في العاصمة نيامي، التي يتمركز فيها أغلبية الجنود الفرنسيين، سيتم تفكيكها بنهاية العام الحالي، بعد انتهاء عملية سحب الجنود.

كانت الحكومة الفرنسية أعلنت عن اعتزامها البدء في سحب قواتها البالغ تعدادها 1500 جندي من النيجر، وحسب المجلس الانتقالي، فأنه سيحرص على مغادرة القوات الفرنسية بطريقة منظمة وآمنة «بما يحترم مصالحنا وظروفنا».