«الوفد»: تحرير تأييدات للمرشح الرئاسي المحتمل عبدالسند يمامة بالبحيرة

قام المهندس عبد الباسط الشرقاوي عضو مجلس النواب، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالبحيرة، باصطحاب عدد كبير من أعضاء الوفد بالبحيرة لتحرير تأييدات للمرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة.

«الوفد»: استقبال الراغبين في تحرير تأييدات للمرشح عبدالسند يمامة

قال «الشرقاوي»، في بيان: «سوف نستقبل المواطنين داخل مقرات حزب الوفد ممن يرغبون في تحرير تأييد ودعم رئيس الوفد أو المشاركة في حملته الانتخابية».

وكان الدكتور عبد السند يمامة، أعلن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وأجرى الكشف الطبي الثلاثاء الماضي، بمستشفى زايد التخصصي، استعدادًا لتقديم أوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أنه خضع لكشف شامل لحالته البدنية والصحية لمدة 3 ساعات، موضحا أنها مسألة مهمة جدًا وهي مرتبطة بالوظيفة الرئاسية لتبين مدى صلاحية أداء المهام المطلوبة، والكشف الطبي مهم جدا ويبين سلامة الجسم بأكمله مثل تحليل الدم والكشف على بعض الأجهزة واليوم كان مجهدًا؛ ولكن الحمد لله النتيجة مطمئنة.

أوضح رئيس حزب الوفد، أن شعار حزب الوفد في الانتخابات «قوم يا مصري» لسيد درويش وأطلقه أثناء ثورة 1919 وهو شعار تاريخي يعبر عن الكفاح والنضال.