أحد أبطال أكتوبر: نفذنا 99 عملية عبور من 67 حتى وقف إطلاق النار عام 1970

قال القبطان وسام حافظ أحد أبطال الفرقة 39 قتالاً بحرب أكتوبر بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، «كنت في المجموعة 39 قتال التابعة لفرع العمليات الخاصة الذي يقوده الشهيد إبراهيم الرفاعي لمدة ست سنوات طوال فترة الاستنزاف وحرب أكتوبر وعملنا عمليات كثيرة جدا اخترقنا فيها جبهات العدو».

ضرب طيران العدو في سيناء

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، «الطيران المصري يضرب طيران العدو في سيناء وبدأت وحدات المشاة في عبورهم القناة وذلك في الساعة الثانية ظهرا، والمجموعة 39 تكونت منهم 29 واحدا من القوات البحرية و6 ضباط ومنهم إبراهيم الرفاعي وعلي نصر ورجائي و4 صف ضباط والمجموع بها 39 جندياً، وعملنا حوالي 40 عملية قتالية ناجحة بسبب الاستطلاع الجيد».

وتابع : «عملنا في هذه الفترة 99 عملية عبور من سنة 67 حتى وقف إطلاق النار سنة 1970، وكنا نعبر كل يوم سبت، ومنها انتقاما للشهيد عبد المنعم رياض وعملنا عملية التمساح، وشاركنا في الهجوم على ميناء إيلات بميناء العقبة».

وأوضح : «كانت تذاع العمليات وأثرت في معنويات الإسرائيليين ورؤوسهم كانت متطلعش من الخنادق واللي بيعدي يجى سيناء يصلون ليه عشان يرجع بالسلامة، وعملنا عمليات فيها ذكاء وكنا نلغم الطرق، وبعدها حطينا لغم مفخخ وخدوها وبعد 7 أيام انفجرت في مخازنهم، وعملنا عمليات رفعت معنويات الجيش المصري».