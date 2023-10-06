موعد حفل زفاف تامر عاشور والإعلامية نانسي نور.. استقرا على تاريخ مميز

يستعد الفنان تامر عاشور، لإقامة حفل زفافه على الإعلامية نانسي نور، خلال الفترة القادمة، وذلك بعد الانتهاء من كافة التحضيرات النهائية.

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة، أن تامر عاشور ونانسي نور، استقرا على إقامة حفل زفافهما يوم 10 أكتوبر الجاري، وذلك حتى يكون تاريخا مميزا.

10 أكتوبر موعد زواج تامر عاشور

ويتساءل عدد كبير من عن الإعلامية نانسي نور، التي تخرجت من كلية إعلام القاهرة عام 2012، وبدأت مسيرتها الإعلامية من خلال مشاركتها في عز الشباب، الذي أذيع عبر قناة روتانا مصرية، ثم انتقلت إلى قناة CBC إكسترا، وقدمت عليها عديدا من البرامج، من أبرزها هذا الصباح، وما وراء الحدث، وبرنامج هنا العاصمة.

تامر عاشور أحيا حفلا بالإسكندرية

وحقق تامر عاشور، نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال حفلته الأخيرة بالإسكندرية، حيث أعرب عن سعادته عقبها، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، قائلا: «إمبارح كانت الحفلة رقم 4 في شهر سبتمبر ليا في إسكندرية.. الحقيقة أنا مبسوط جدا بالجمهور العظيم اللي بحبهم جدا وبحب أشوفهم وفرحان بهم وبتخرجهم.. بتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي ودايما معاكم في أوقاتكم الحلوة.. بشكر شركة التنظيم على التعب والمجهود الرائع.. شكرا شركة الإضاءة وشركة الصوت.. وشكرا لتيم التصوير اللي كانوا معانا.. وكل الشكر لفرقتي الموسيقية».