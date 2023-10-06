عسكري إيطالي سابق: بناء الجيوش بعد الهزيمة يستغرق 20 سنة ومصر فعلته في 7 أعوام

قال الفريق جورجيو باتيستي، رئيس غرفة العمليات العسكرية في الجيش الإيطالي سابقًا، إنه بعد حرب إسرائيل على الجيوش العربية، كان الوضع سيئا حيث القدرة المتبقية للقوات المسلحة المصرية، فقد فقدت 85% من قواتها الجوية والطائرات، بالإضافة إلى 80% من معداتها البرية بعد خسارتها في حرب 1967، وكان المصريون بلا جيش حقيقي بسب تلك الهزيمة.

مصر تمكنت من إعادة بناء القوات المسلحة

وأضاف باتيستي، خلال حواره مع الإعلامى أحمد الدرينى، في سلسلة الحوارات الخاصة التي تتزامن هذا العام مع اليوبيل الذهبي لحرب السادس من أكتوبر 1973، المذاع على شاشة قنوات «DMC»، أنه في أقل من 7 سنوات، وتلك تعتبر معجزة، تمكنت مصر بأسلوب مبتكر وجديد من إعادة بناء القوات المسلحة، وطبقًا للدراسات الغربية والعقيدة القتالية بعد هزيمة واحدة يحتاج الجيش والحكومة إلى فترة من 10 إلى 20 سنة لإعادة بناء قواتها المسلحة لكن الجيش المصري قام بذلك في فترة قصيرة.

وتابع بأن سبب هذا النجاح منقطع النظير، هو القيادة الذكية للمستوى السياسي للرئيس أنور السادات والقيادة العسكرية والاستراتيجية المتمثلة في وزير الدفاع ورئيس الأركان في ذلك الوقت، الذين استطاعوا دراسة الخطأ السابق في 1967.