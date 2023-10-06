لماذا يتحدث القرآن عن المستقبل بصيغة الماضي؟.. عالم أزهري يوضح

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ علم الله كشفي ولا يقيده زمان، ويخبرك المولى – عز وجل – عن الأمور المستقبلية بالفعل الماضي أو المضارع، موضحاً أنَّ استعمال الفعل الماضي في القرآن الكريم للأمور المستقبلية والغيبية يفيد تحقق وقوعها.

«جبر»: التعبير عن المستقبل بالفعل الماضي لبيان تحقق وقوعه

وأضاف «جبر»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامجه «اعرف نبيك»، والمذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الجمعة، أنَّه في كتاب الله، قد يتحدث المولى – سبحانه – بصيغة الماضي على أمر وقوعه مستقبلاً، «أتى أمر الله فلا تستعجلوه»، ويقصد به يوم القيامة، والفعل الماضي هنا يؤكد وقوع هذا الأمر للمستمع، ولأنَّ هذه لغة العرب أيضاً في كلامهم، فهم يشيرون إلى «حدث ما بغير زمنه»، فالعرب تستعمل المعنيين في كلامها.

علم الله الذي أحاط كل شيء

وتابع عالم الأزهر، مستشهداً بآيات القرآن الكريم: «فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ»، إنما المقصود في الآية هو علم إقامة حجة فالمولى يعلم قبل ذلك وسبق علمه كل شيء وأحاط بكل شيء، و الله الذي خلق هذه الدنيا ويعلم قبل أن يخلقها «هنعمل فيها ايه، ولكن خلقها ليقيم علينا الحجة».

وأوضح «جبر»، أنَّ العبد قد يكون ميسرا لفعل المعاصي، بخلاف عبد آخر ميسر لفعل الطاعات: «تيسير الله لعبده الطاعات وفعل الخير، دليل على أن الله يريد به خيراً في الدنيا والآخرة، أما من أراد له أن يكون من أهل الحجاب فسيجد أن الطاعة صعبة وشاقة عليه لأنه من أهل الأهواء».