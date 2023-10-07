«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي صافرات الإنذار في القدس المحتلة كتب: نرمين عفيفي 09:39 ص | السبت 07 أكتوبر 2023 القدس المحتلة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بسماع دوي صافرات الإنذار في القدس المحتلة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: دوي صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق أوكرانية دوي صافرات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا مسؤول يوضح سبب عدم إطلاق صافرات الإنذار للتنبيه من حرائق هاواي (فيديو) دوي صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق أوكرانية دوي صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق أوكرانية القدس صافرات الإنذار بقلم نرمين عفيفي