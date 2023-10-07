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مفاجأة.. حقيقة فيديو ما قبل الهجوم على الكلية العسكرية بسوريا

كتب:

محمد علي حسن
09:45 ص | السبت 07 أكتوبر 2023
ضحايا الكلية العسكرية بحمص في سوريا

ضحايا الكلية العسكرية بحمص في سوريا

تعرضت الكلية العسكرية في حمص وسط سوريا، الخميس الماضي، لهجوم بطائرات مسيرة أثناء تخريج ضباط، أسفر عن سقوط عشرات القتلى، وتداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ذلك بساعات، مقطع فيديو قيل إنه يظهر «اللحظات الأخيرة من حفل التخرج» قبل بدء الهجوم. 

تخرج الكلية العسكرية في حمص وسط سوريا

ويظهر الفيديو ما يبدو أنه احتفال عسكري في باحة رفعت فها أعلام سوريا وصور الرئيس السوري، بشار الأسد، ووالده الرئيس الراحل حافظ الأسد.

وجاء انتشار هذا الفيديو بهذه الصيغة بعد ساعات من الهجوم على الكلية العسكرية في حمص الذي أودى بحياة 112 قتيلا، منهم 21 مدنيا من بينهم 11 امرأة وطفلة، إضافة إلى إصابة 120 بجروح، الخميس الماضي.

واتضح أن مقطع الفيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2018، مما يدحض أن يكون حديثا، حيث قال ناشروه إنه يُظهر دورة تخريج طلاب الكلية العسكرية في سوريا في نوفمبر 2018.

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