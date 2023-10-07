ميناء بورسعيد يستقبل آلاف السائحين على متن السفينة «جوهرة النرويج»

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استقبال ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية، السفينة السياحية العملاقة «NORWEGIAN GEM جوهرة النرويج»، التي ترفع علم الباهامس القادمة من ميناء الإسكندرية، وعلى متنها 2399 سائحا و1029 من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة، وذلك في ظل حركة النشاط السياحي الذي يشهده ميناء بورسعيد، على أن يتم تنظيم رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية في إطار سياحة اليوم الواحد ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة.

السفينة تستكمل رحلتها إلى البحر المتوسط

وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان، أنه من المقرر أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم، فور عودة السائحين، لاستكمال رحلتها البحرية في حوض البحر المتوسط.

وكان ميناء بورسعيد السياحي شهد نشاطا ملحوظا في حركة السفن السياحية خلال الأيام الماضية، فقد استقبل اليخت السياحي GENESIS وعلى متنه 20 راكبا، والسفينة السياحية NAUTTICA وعلى متنها أكثر من ألف راكب والسفينة SH DIANA وعلى متنها 185 سائحا، مما يعكس ثقة التوكيلات الملاحية والخطوط السياحية في مواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار بيان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن السفينة السياحية NORWEGIAN GEM تعتبر واحدة من أشهر السفن السياحية التي تجوب العالم في رحلات بحرية منتظمة بين مواني العالم، وتم بناؤها عام 2006 من قبل شركة بناء السفن الألمانية MEYER WERFT بتكلفة بلغت 700 مليون دولار، وأبحرت عام 2007، وتتكون من 12 طابقا وبها 1197 غرفة، ومطاعم وحمامات سباحة ومسرح وصالة بولينغ.