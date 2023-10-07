ضبط محل لبيع ريسيفرات فك شفرات القنوات بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط مالكي محلين كائنين بمحافظة الجيزة لقيامهما ببيع أجهزة ريسيفر معدة لفك شفرات القنوات الفضائية وغير مصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.

48 جهاز ريسيفر

وبالتفتيش في حضورهما بالمحلين المشار إليهما تم ضبط (48 جهاز ريسيفر مجهزين ببرامج لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص - 3 لانات هوائية لربط الأجهزة بالإنترنت).

ضبط مالك مكتبة ومخزن

كما تم ضبط (مالك مكتبة ومخزن) لقيامه ببيع وتخزين العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون ترخيص أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وبالتفتيش في حضوره تم ضبط (205000 ألف كتاب تعليمى لسنوات ومواد دراسية مختلفة بدون ترخيص) وبمواجهتهم أقروا بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي.