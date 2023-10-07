مفتي الجمهورية: «إنتي طالق بالثلاثة» تعد طلقة واحدة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الحكاية الأصلية للطلاق إن الناس قبل عام 1920، في عهد بخيت المطيعي، مفتى الديار المصرية، كانت تطلق بكلمة «إنتي طالق» ثلاث مرات، فكانت هذه الكلمات تنهي الحياة الزوجية نهاية بائنة لا رجعة فيها، لافتا إلى أنه في هذه الحالة لا ترجع الزوجة إلى زوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيرها ثم يدخل بها ويطلقها أو يموت عنها وتكمل عدتها، وبالتالي يمكن أن ترجع إلى زوجها الأول.

عدد كبير من العلماء يؤكدون وقوع الطلاق نهائيا في حال تلفظ الزوج

وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج «للفتوى حكاية»، المذاع على فضائية «الناس»: «كان عدد كبير من العلماء يؤكدون وقوع الطلاق نهائيا في حال تلفظ الزوج بكلمات الطلاق ثلاثا، لكن الشيخ بخيت المطيعي، مفتى الديار المصرية، وكان لا يوجد تشريع وقتها، فاخذوا يبحثون ووجدوا أن بعض الصحابة رضى الله عنهم، اعتبروا الثلاث طلاقات طلقة واحدة».

وأوضح مفتي الديار المصرية: «بالتالي الطلاق مهما كان عدد مراته، فإذا قال الزوج لزوجته إنتي طالق بالثلاثة فإن عدد الطلاقات هنا مرة واحدة وليس ثلاثة».

أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.