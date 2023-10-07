إنجازات 10 سنوات.. 102 مليار جنيه استثمارات بالقاهرة لخدمة المواطنين

شهدت محافظة القاهرة عددا من الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة عام 2022-2023 وتقدر بـ102.6 مليار جنيه بزيادة بنسبة 25.3% عن خطة عام 2021-2022 ففي مجال النقل تم إقامة 43 كوبري وإجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة 7938.5 كم.

44.3 مليار جنيه لتطوير خدمات النقل

- استكمال القطار الكهربائي عدلي منصور - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية ب20.5 مليار جنيه

- خط المونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بـ9.9 مليار جنيه

- إعادة تأهيل وتطوير قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق بـ6.8 مليار جنيه

- تطوير قطارات الخط الثاني لمترو الأنفاق بـ2.8 مليار جنيه

مشروعات في مجال الإسكان

- 20. 6 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان بالقاهرة

- 9.8 مليار جنيه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي

- 3 مليارات جنيه خطوط مياه شرب مدينة بدر

- 1.7 مليار جنيه خطوط الصرف الصحي ومحطة معالجة بمدينة بدر

- 1.1 مليار جنيه تطوير محور جيهان السادات «الفردوس سابقا».

- 7.6 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي

- 686.5 مليون جنيه لخدمات الكهرباء

مشروعات التعليم العالي

- 5.6 مليار جنيه لتطوير خدمات التعليم العالي والبحث العلمي

- 400 مليون جنيه إنشاء جامعة عين شمس الأهلية

- 370 مليون جنيه إنشاء جامعة حلوان الأهلية

- 223 مليون جنيه إنشاء الجامعة المصرية الفرنسية

- 200 مليون جنيه إنشاء مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الالكترونيات