إنجازات 10 سنوات.. 102 مليار جنيه استثمارات بالقاهرة لخدمة المواطنين
كتب:
وائل فايز
03:34 م | السبت 07 أكتوبر 2023
مشروعات الإسكان بالقاهرة
شهدت محافظة القاهرة عددا من الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة عام 2022-2023 وتقدر بـ102.6 مليار جنيه بزيادة بنسبة 25.3% عن خطة عام 2021-2022 ففي مجال النقل تم إقامة 43 كوبري وإجمالي أطوال شبكة الطرق المرصوفة 7938.5 كم.
44.3 مليار جنيه لتطوير خدمات النقل
- استكمال القطار الكهربائي عدلي منصور - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية ب20.5 مليار جنيه
- خط المونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بـ9.9 مليار جنيه
- إعادة تأهيل وتطوير قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق بـ6.8 مليار جنيه
- تطوير قطارات الخط الثاني لمترو الأنفاق بـ2.8 مليار جنيه
مشروعات في مجال الإسكان
- 20. 6 مليار جنيه لتطوير خدمات الإسكان بالقاهرة
- 9.8 مليار جنيه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي
- 3 مليارات جنيه خطوط مياه شرب مدينة بدر
- 1.7 مليار جنيه خطوط الصرف الصحي ومحطة معالجة بمدينة بدر
- 1.1 مليار جنيه تطوير محور جيهان السادات «الفردوس سابقا».
- 7.6 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي
- 686.5 مليون جنيه لخدمات الكهرباء
مشروعات التعليم العالي
- 5.6 مليار جنيه لتطوير خدمات التعليم العالي والبحث العلمي
- 400 مليون جنيه إنشاء جامعة عين شمس الأهلية
- 370 مليون جنيه إنشاء جامعة حلوان الأهلية
- 223 مليون جنيه إنشاء الجامعة المصرية الفرنسية
- 200 مليون جنيه إنشاء مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الالكترونيات