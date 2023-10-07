«فوي فوي فوي» يتصدر شباك التذاكر بـ18.5 مليون جنيه

يواصل فيلم «فوي فوي فوي» للمخرج عمر هلال تصدر شباك التذاكر في أسبوعه الرابع في دور العرض السينمائي، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 995 ألف جنيه عن أمس الجمعة، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ونجح فيلم «فوي فوي فوي» في تحقيق إيرادات في نهاية أسبوعه الثالث في دور العرض السينمائي وصلت لـ 6 ملايين جنيه، ليرتفع إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه في السينمات لـ 18.5 مليون جنيه.

تفاصيل فيلم «فوي فوي فوي»

تعتبر أحداث فيلم «فوي فوي فوي» مستوحاه من أحداث حقيقية، وتدور حول «حسن» الذي يدعي أنه كفيف من أجل الالتحاق بفريق كرة قدم للمكفوفين يستعد للسفر إلى أوروبا للمشاركة في بطولة عالمية والهرب إلى الخارج، ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم: محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد عبد العظيم، حنان يوسف، لبنى ونس بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

وكانت اختارت لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لـ أوسكار، الفيلم للتنافس في فئة أفضل فيلم دولي، وذلك في النسخة الـ 96 من حفل توزيع جوائز أوسكار المقامة في مارس 2024.