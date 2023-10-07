افتتاح بطولة الجمهورية لشطرنج المدارس في الغربية بمشاركة 343 طالبا (صور)

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بطولة الجمهورية الأولى لشطرنج المدارس، والتي تقام تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج، في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي والذي يوافق السابع من أكتوبر من كل عام.

الطلاب المشاركين

وبدأت البطولة بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم عرض حياة كريمة لمدرسة الزهراء بنات بإدارة شرق طنطا التعليمية، ثم عرض «احلم معنا» لمدرسة مدينة العمال بإدارة غرب المحلة التعليمية، ثم تفقد المحافظ الغربية بطولة الجمهورية الأولى لشطرنج المدارس، والتي يشارك فيها 343 لاعبا، منهم 163 من المرحلة الابتدائية، و105 من المرحلة الإعدادية، و72 من المرحلة الثانوية، من 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

أهمية الرياضة

وأشار المحافظ إلى أهمية النشاط الرياضي ودوره الفعال في تعزيز قيم المنافسة الشريفة بين الشباب، وأن الدولة في الجمهورية الجديدة تولي الرياضة اهتماما بالغا، وتحرص على تبنى المواهب البارزة في كافة الأنشطة الرياضية.