المشدد 5 سنوات لشقيقين بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، حكما يتضمن بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لشخص، في دائرة مركز أخميم.

أحداث عاهة مستديمة

تعود أحداث الواقعة إلى عام بدايات العام الجاري، بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم «ص.ش.ر» عامل وشقيقه «م.ش.ر» عامل، تهمة ضرب المجني عليه «ح.ن. ص»، بأن قاما بالتعدي عليه وضربه وإحداث عاهة مستديمة له بنسبة 25% بسبب خلافات بينهما.

القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، جرى القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.