ما هي الخطوة التالية لـ«الهيئة الوطنية» بعد قبول طلب المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي؟

تقدم ظهر اليوم إلى لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار الدكتور محمود فوزي، رئيس حملة المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، بأوراق ترشحه اللازمة، وقد قبلت لجنة تلقي طلبات الترشح، الأوراق المقدمة إليها.

عملية فحص وإحصاء نماذج التأييد

تأتي عملية فحص وإحصاء نماذج التأييد، للوقوف على عددها بشكل دقيق، واستيفائها للقواعد الدستورية والقانونية والضوابط التي حددتها قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، هي الخطوة التالية بعد قبول طلب الترشح من المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، والتي أوجبت تقديم ما لا يقل عن 25 ألف تأييد من المواطنين ممن لهم حق الانتخاب، في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة، وذلك بحسب بيان أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات.

مليون و130 ألفا و105 نماذج تأييد

يذكر أن الممثل القانوني لطالب الترشح، أفاد أن بحوزته – ضمن أوراق الترشح – 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب إعمالا لحكم القانون، فضلا عن مليون و130 ألفا و105 نماذج تأييد من المواطنين صادرة عن مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وأن هذا الرقم تقريبي لحين إعلان الحصر الدقيق لأعداد نماذج التأييد بمعرفة الهيئة.