هل ينقطع الإنترنت عن العالم؟.. يحدث في حالة واحدة فقط

كشف المهندس شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، حقيقة ما أثير حول انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر الجاري بسبب عاصفة شمسية كبيرة.

انقطاع الإنترنت في العالم

وقال شريف إسكندر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية dmc، إن كلمة انقطاع الإنترنت عن العالم كله خطأ، مشيرًا إلى أنه قبل عام 2000 قيل إن كل أنظمة البنوك والاتصالات ستقع وهو ما لم يحدث.

وأضاف إسكندر: توجد عاصفة شمسية وهي عادة تؤثر على أجهزة الاتصال الخاصة بالأقمار الصناعية، ولو كانت قوية جدًا فمن الممكن أن تعطل أجهزة الاتصال اللا سلكية، ولكن 95% من عملية نقل بيانات الإنترنت، تتم عبر كابلات بحرية، وهي ليست عرضة للعواصف الشمسية.

القطاعات المتضررة من العاصفة الشمسية

وأشار شريف إسكندر، إلى أن شركات البترول وسط الصحراء تعتمد على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ولكنها تؤمن نفسها لمثل هذه العوارض بطرق بديلة، مشيرًا إلى أن البث التليفزيوني لو كان يتم عبر سيارات البث عبر الأقمار الصناعية فمن الممكن استخدام بديل كالهواتف مثلًا.