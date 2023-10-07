 انطلاق موكب الزهور في احتفالات الغربية بعيدها القومي الـ 225

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انطلاق فعاليات احتفالية محافظة الغربية، بعيدها القومي بموكب من السيارات من كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية مزينة بالورود والزهور والأعلام المصرية وتحمل تهنئه لشعب الغربية.

استعراض الوحدات المحلية

استعرضت الوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن والمديريات والشركات والهيئات بمحافظة الغربية جهودها الجمالية في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية من خلال العربات المزينة بالزهور، حيث بدت العربات في مشهد غاية في الروعة بعد أن اكتست بالزهور الطبيعية ذات الألوان الزاهية لتفصح وتضيف أجواء من البهجة والسرور لمواطني محافظة الغربية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة.

انطلاق موكب سيارات مزينة بالورود والزهور

وبدأت الاحتفالات بانطلاق موكب سيارات مزينة بالورود والزهور والإعلام من بداية كوبري جيهان بمنطقة الاستاد بمدينة طنطا مرورا بشارع البحر، وصولا للمركز الثقافي لمدينة طنطا ثم التوجه لمنطقه كورنيش طنطا الجديد ولتجوب كل الشوارع والميادين احتفالا بالعيد القومي، وصاحب موكب السيارات الأغاني الوطنية.

العديد من الفعاليات

وأوضح طارق رحمي، أن محافظ الغربية حريصة على إقامة العديد من الفعاليات خلال العيد القومي، لإسعاد مواطني الغربية وزائريها، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء أبو المجد هارون مساعد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمناطق الصناعية، والدكتور عمرو البسيوني نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأعضاء الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية.