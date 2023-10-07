ضبط نصف مليون عبوة عصير وشيكولاتة للأطفال فاسدة بالغربية

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية، وفرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الغربية، في حملات تموينية مكبرة من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية الفاسدة، ومستحضرات تجميل بدون بيانات، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن حملة تموينية مكبرة من المديرية تمكنت من ضبط مصنع تعبئة كاتشب ومايونيز بداخله 1200 عبوة زنة العبوة 200 جرام كاتشب و600 عبوة مايونيز زنة العبوة 400 جرام مدونة على استيكرات سهلة النزع واستخدام علامات تجارية وهمية وغير مسجلة باسم علامات تجارية كبرى، وتم ضبط 1100 عبوة فارغة و5 آلاف استيكر لزوم التعبئة.

حملات مديرية التموين

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إلى أنه تم ضبط 576 عبوة صنفرة للوجه مجهولة المصدر وبدون أي مستندات تدل على مصدرها داخل مخزن مستحضرات تجميل، وضبط 23 زجاجة مادة خام تدخل في تصنيع نكهات الآيس كريم سعة الزجاجة 1 لتر وجركن زنة 10 كيلوجرامات مادة خام تدخل في صناعة الآيس كريم، داخل مصنع منتهية الصلاحية، هذا بالإضافة لضبط 50 شيكارة أعلاف لدى مصنع أعلاف شهير بوزن الشيكارة 50 كيلو جرام باجمالي وزن 2500 كيلو جرام أعلاف تسمين مواشى تركيز 14% بروتين لا تحمل بيانات تاريخ الإنتاج.

حملة هيئة سلامة الغذاء

ومن جانب آخر، تمكنت هيئة سلامة الغذاء بالغربية من ضبط نصف مليون عبوة عصير وشيكولاتة للأطفال فاسدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأكدت المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتشديد الرقابة على الأسواق وجميع المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تم تشكيل حملة أسفرت عن ضبط نصف مليون عبوة عصير وشيكولاتة فاسدة بمركز طنطا، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.