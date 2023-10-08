حكاية مباراة جنونية بالدوري الإيطالي طرد جميع حراسها.. كيف تصرف ميلان؟ (فيديو)

مباراة جنونية كان عنوانها البطاقة الحمراء، التي ظهرت مرتين في 90 دقيقة، في مواجهة جمعت العنيدين الإيطاليين ميلان وجنوى، بالجولة الثامنة من منافسات الدوري الإيطالي، لم يكن الأمر غريبًا فحسب، بل كان استثنائيًا، بعدما اقتحمت بعض المشاهد غير المعتادة للملعب خلال اللقاء، الذي وضع ميلان في صدارة ترتيب المسابقة المحلية.

جيرو الحارس ينقذ ميلان بتصدي تاريخي مهاجم بدرجة هداف، ترك مكانه من أجل إنقاذ شباك فريقه، هكذا فعل أوليفيه جيرو مهاجم الفريق ونجمه، الذي قرر لعب دور المنقذ بعدما استنفذ فريقه جميع التبديلات المتاحة في مباراة واحدة، ليقع في ورطة كبيرة، بعد طرد حارسه، لكن الحل كان عند المهاجم الفرنسي الذي أتقن الدور ببراعة، وأنقذ فريقه من مصير مظلم.

المباراة كانت تحتاج إلى هدف من أجل إشعالها، لكنها ظلت سلبية حتى الدقيقة 78، التي سجل خلالها كريستيان بوليسيتس هدف الفوز لفريقه، ما أشعل فتيل المنافسة بين الفريقين، إذ سعى ميلان للحفاظ على التقدم، فيما حاول جنوى إدراك التعادل، وبين هذا وذاك، لم يتحكم مايك ماينان حارس ميلان في ردود أفعاله تجاه هجمات الخصم، ليتدخل على أحد لاعبي الأخير بعنف، ويحصل على بطاقة حمراء، وطرد مباشر في وقت حساس من اللقاء.

لم يعد ميلان يملك فرصة للتبديل، لكنه يملك المنقذ والجوكر أوليفيه جيرو، الذي يجيد لعب الأدوار كافة، مدافع ومهاجم وأخيرًا حارس مرمى مكان صديقه الذي تعرض للطرد، ولم يكتف بذلك، بل كان صاحب التصدي الأبرز في اللقاء، الذي أنقذ ميلان من التعادل، وحافظ على الثلاث نقاط، ليتصدر جدول ترتيب المسابقة المحلية.

المباراة في الدقائق الأخيرة، زادت إثارة ومتعة، إذ قام الإسباني جوسيب مارتينيز حارس جنوى، بالتدخل ذاته على أحد لاعبي ميلان، ليحصل على البطاقة الحمراء، بالدقيقة 103، في مباراة شهدت طرد الحارسين الأساسيين.