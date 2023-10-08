إصابة 13 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال في مواجهات بالضفة الغربية

أصيب 13 فلسطينيا، أحدهم بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة شمال غرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح «الهلال الأحمر» الفلسطيني، أن المواجهات أسفرت عن إصابة 13، أحدهم بالرصاص الحي، واثنان جراء السقوط، و10 بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، وجرى علاجهم ميدانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية حملت اسم «السيوف الحديدية»، ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية، أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، على مستوطنات غلاف القطاع، كما طالت مناطق داخل «العمق الإسرائيلي»، كما اقتحم مقاتلون فلسطينيون من مستوطنات الغلاف، واشتبكوا بحرب شوارع مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.