إزالة 37 إعلانا غير مرخص في حملة مكبرة بالدقهلية

شنّت رئاسة مركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة وتفتيشية لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بنطاق المدينة، التي جرى تعليقها على أعمدة الإنارة والحوائط بدون إذن أو ترخيص، بالتنسيق مع شرطة المرافق، ومشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية، لإزالة المخالفات في شوارع مدينة نبروه ونطاقها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة لإزالة الإعلانات العشوائية

وأسفرت الحملة التي نفذتها رئاسة مركز ومدينة نبروه، عن إزالة 37 إعلانًا عشوائيًا جرى تعليقها دون تراخيص من الجهات المعنية في نطاق المدينة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، كما استهدفت الحملة عددًا من الشوارع والميادين الرئيسية في نطاق المدينة، في إطار تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

متابعة مستمرة بشوارع وميادين نبروه

وقال اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه، في بيان، إنّ هناك متابعة مستمرة على الشوارع والميادين في مدينة نبروه، وسيجري شن عدة حملات مكثفة خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وعدد من الجهات المعنية وشرطة المرافق والمرور، لرصد المخالفات كافة حتى تظهر المدينة بالمظهر الحضاري اللائق، ورفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المدينة ومتابعة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك بهدف إرضاء المواطنين.