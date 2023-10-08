طبيب: 600 مليون شخص حول العالم لا يستطيعون الرؤية من مسافة بعيدة

قال الدكتور إيهاب سعد، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة، إن هناك 600 مليون شخص حول العالم لا يستطيعون الرؤية من مسافة بعيدة، منهم 43 مليون شخص نظرهم أقل من 6 على 60، وذلك يدخل في إطار العمى، بينما منهم 300 مليون يعانون من ضعف شديد في متوسط الإبصار، وحوالي 260 مليون أخريين لديهم ضعف بسيط في الأبصار.

أسباب الضعف الشديد للإبصار

وأضاف «سعد»، خلال حواره عبر زوم لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم جومانا ماهر ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الاحتياج للنظارة يأتي في المقام الأول حول أسباب الضعف الشديد للإبصار، وهناك 161 مليون شخص بالعالم مصابون إما بطول نظر أو قصر نظر أو الاستجماتيزم، والغاليبة يصابون أثناء الدراسة، وهذا من أهم أسباب عدم التحصيل الدراسي بصورة جيدة.

الحول لدى الأطفال من سن 3 شهور

وتابع: «الحَوَل لدى الطفل من 3 شهور فيما فوق دليل وتعبير على عدم قدرة الطفل على الرؤية في أحيان كثيرة، وهذه المشكلة يتم حلها من خلال نظارة طبية بسيطة، وقد يرجع هذا لعوامل جينية أو وراثية من الأب أو الأم الذين يعانون من طول نظر شديد أو قصر نظر شديد».