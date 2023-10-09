19 معلومة عن سبيل وكتاب الست صالحة بالقاهرة.. عمره تجاوز 280 عاما

تحظى محافظة القاهرة بوجود العديد من المواقع الأثرية والتراثية التي تدل على عراقة العاصمة ومنها سبيل وكتاب الست صالحة.

وأوضح تقرير صادر عن محافظة القاهرة عددا من المعلومات عن سبيل وكتاب الست صالحة ومنها ما يلي:

- يقع على ناصية شارع الدرب الشمسي السيدة زينب

- ثاني سبيل من العصر العثماني أنشاته امرأة

- أنشأته الست صالحة عام 1741م- 1154ه

- الست صالحة كانت إحدى سيدات الخير في عهد الوالي العثماني

درب الجماميز

- أقامت السبيل في أول الأمر بشارع درب الجماميز.

- تم تفكيكه ونقله لمكانه الحالي بشارع بورسعيد بواسطة لجنة حفظ الآثار العربية أوائل القرن العشرين.

- أرضية السبيل مفروشة بالرخام متعدد الأشكال والألوان وصهريج المياه انهار كليا.

- يوجد بالسبيل كُتاب للأطفال بالطابق الثاني على مساحة مستطيلة ويطل على الطريق.

كُتاب الأطفال

- زود كتاب الأطفال بحجرتين واحدة حجرة المؤدب أما الثانية كانت تستخدم مرحاضا للأطفال.

- أعلى السبيل لوحة تأسيسية من الرخام مدون عليها نقش كتابي «سبيل ماؤه للشاربين شفا 1154 هجرية».

- على يسار واجهة الكتاب يوجد شباك مستطيل بحجاب من الخشب الخرط.

- واجهة السبيل بها بقايا الرفرف الخشبى الذى كان يوفر الظل للطلاب ويقى أشعة الشمس بعد العصر حينما تميل الشمس لناحية الغرب.

- للمبنى واجهة ثانية وبأسفلها شباك ثان للسبيل بأعلاه عتب وعقد عاتق.

- النفيس مغطى ببلاطات من الخزف.

- الواجهة بها زخارف هندسية محفورة بدقة من الحجر.

-أحاطت بها قنوات عريضة محفورة حفر غائر تعرف فى الوثائق المملوكية والعثمانية.

تفاصيل السبيل

- واجهة الكُتاب تبرز قليلا عن واجهة السبيل أسفل منها تطل على الطريق ببائكة من عقدين لهما هيئة حدوة الفرس.

- القسم الأسفل من البائكة يوجد درابزين من الخشب الخرط تعلوه قوائم خشبية تحصر فيما بينهما أشكال عقود.

- شباك التسبيل موجود في واجهة السبيل مغشى بحجاب من مصبعات نحاسية ترتكز على صف من العقود التي كانت توضع فوقها كيزان الشرب.