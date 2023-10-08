آخر موعد للتقديم بوظيفة مدير إدارة الحفاظ على التراث في القاهرة غدا

أكدت محافظة القاهرة، أن غدا آخر موعد للتقديم لوظيفة مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة، وتشترط الحصول على مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل من هندسة عمارة، تخطيط عمراني، آثار، سياحة، فنون جميلة عمارة.

وفيما يتعلق بمدة الخبرة لشغل الوظيفة، أوضحت المحافظة أنه لا بد من قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأول أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة العمل للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

المستندات المطلوبة للتقديم للوظيفة

أما المستندات المطلوبة تشمل 2 نسخة من بيان الحالة الوظيفية، الإنجازات، مقترحات التطوير للوظيفة طبقا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017، القدرات العلمية، الإلمام بعلوم الحاسب الآلي واللغة الانجليزية، 6 صور شخصية.

مهام الوظيفة

وتابعت أن الوظيفة المطلوبة تقع على قمة وظائف الإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة بالإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وتشارك في وضع الخطة السنوية للإدارة تماشيا مع استراتيجية المحافظة، ووضع خطط ارتقاء بعملية تقييم وتخطيط موقع الترا ث العالمي للقاهرة التاريخية وإخلاء المباني الأثرية من الإشغالات الحكومية، ومتابعة تنفيذ خطة معالجة شبكات المياه للصرف الصحي في مناطق القاهرة التاريخية، والعمل على التوعية بأهمية القاهرة التاريخية بالتنسيق مع الوزارات المختصة.