«الأرصاد» توضح خريطة الأمطار المتوقعة اليوم.. قد تصل القاهرة

مع انتشار السحب على أغلب الأنحاء، واختفاء الشمس على مدار اليوم، يتساءل الكثيرون عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم، ولذا كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود فرص لتساقط الأمطار اليوم، موضحة أنه يسود اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

خريطة الأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد، خريطة الأمطار، متوقعة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

طقس لطيف ليلًا

وفي هذا السياق، ذكرت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود اليوم طقس لطيف مع دخول أولى ساعات الليل؛ إذ نبدأ في الشعور بانخفاض قيم الحرارة، ومع الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر تكون الأجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف، أن نسمات البرودة بدأت تأتينا في ساعات الليل المتأخرة، وخلال فترة الصباح الباكر، مشيرة إلى استمرار فرص سقوط الأمطار متوسطة الشدة من محافظة إلى أخرى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 27 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 35 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 33 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 42 درجة مئوية.