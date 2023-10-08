المشدد 15 عاما لمتهمين بتجارة المخدرات في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، حكما بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 15عاما، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وقد صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين ياسر محمد، وأحمد أبوالقاسم، بأنانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

أحداث الواقعة ترجع للعام الحالي

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الجاري 2023، بدائرة مركز أخميم بسوهاج، عندما وجهت النيابة العامة لكلا من المتهم «م.ص»، 36 عاما، عامل، والمتهم «أ.ف»، 26عاما، حاصل على ثانوية أزهرية، بتهمة إحراز جوهرا مخدرا الحشيش بقصد الاتجار.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

جرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.