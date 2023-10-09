محمد الباز: «القاهرة الإخبارية» تعمل باحترافية ودون هوى أو «تلوين»

قال الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، إنّ تغطيات قناة القاهرة الإخبارية مجردة دون هوى أو تلوين، موضحًا: «فلو رصدنا تغطيات فضائيات عربيات وأجنبية، نجدها أنها تتناولها من وجهة نظرها، ولكن مصر سياساتها الخارجية تقوم على صفر مشكلات ولا تريد أن تكون طرفا في نزاعات أو مشكلات حيث تريد أن تتفرغ في نزاعات».

الباز: قبل عام 2013 كان الإعلام المصري به مساوئ كثيرة جدا

وأضاف «الباز»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار، رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، مقدم برنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»: «نحن أمام عمل احترافي يقوم به الزملاء في قناة القاهرة الإخبارية، وهذه المرحلة بدأ البناء فيها من الصفر، فقبل عام 2013 كان الإعلام المصري به مساوئ كثيرة جدا، فقد كانت هناك اهتمامات لا تؤهل مصر أن تكون دولة إقليمية قوية كما سيطر رجال الأعمال على معظم القنوات، لكن مصر قررت أن تستعيد دورها الإقليمي القوي وهو ما استلزم أن يكون لديها ذراع إعلامية قوية».

الباز: الشركة المتحدة واجهت كل محاولات التعطيل وتكسير المجاديف

وتابع: «الشركة المتحدة واجهت كل محاولات التعطيل وتكسير المجاديف، لأنها كانت أمام قرار وطني بضرورة وجود منصة إعلامية تعالج بها الأمور، يمكننا النظر إلى تغطية القاهرة الإخبارية إلى الأزمة الأوكرانية والأزمة السودانية والأزمة الفلسطينية، فقد سعت إلى إيضاح ما يحدث على الأرض على نحو حقيقي دون تلوين».

وأوضح: «الإعلام المصري يعكس وجهة النظر المصرية الوطنية»، مشددًا على أهمية الدور المصري في القضية الفلسطينية لأنها الطرف الوحيد القادر على حل هذه الأزمة.