عاجل.. هزة أرضية تضرب أكبر جزيرة في البحر المتوسط

ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، جزيرة صقلية جنوب إيطاليا، التي تعد أكبر جزيرة في البحر المتوسط، بعمق 126 كيلومترا.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة صقلية الإيطالية أكبر جزيرة في البحر المتوسط على مسافة 28 كيلومترا شمال غرب مدينة مسينة شمال شرق الجزيرة.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن هزة أرضية ضربت جزيرة صقلية الإيطالية أكبر جزيرة في البحر المتوسط، وقعت كذلك عى مسافة 26 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من مدينة ميلاتسو.

جدير بالذكر، أن جزيرة صقلية الإسطالية تعج أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، على مسافة تقدر بحوالي 160 كيلومترًا شمال شرق تونس.