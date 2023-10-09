القبض على عاطل بحوزته 30 كيلو حشيش في أطفيح

ألقت مباحث أطفيح القبض على عاطل بحوزته 30 كيلوجرامًا من جوهر الحشيش المخدر، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم عبد الحليم الجيار رئيس مباحث أطفيح، يفيد بالقبض على عاطل 31 سنة، يقود سيارة ملاكي وبحوزته عدد 300 فرش من الحشيش المخدر بوزن 30 كيلوجرامًا، وهاتفًا محمولًا، ومبلغًا ماليًا.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأكد أن المبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل بيع تجارته، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.