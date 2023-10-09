مصر تستضيف الاجتماع الـ22 للأمناء العامين لـ«أيسيسكو»

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، إنّ دور اللجنة الوطنية المصرية يتمثل في العمل على مشاركة المنظمات الثلاثة «يونسكو - ألكسو - أيسيسكو»، في تنفيذ برامج ومشروعات بما يحقق أهداف الدول العربية والإسلامية ورؤية مصر 2030.

وزارة التعليم العالي

وفي هذا الإطار، استضافت مصر، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، الاجتماع الـ22 للأمناء العامين للجان الوطنية العربية للتربية والعلوم والثقافة، بمشاركة وفود نحو 20 دولة عربية، وبحضور الدكتور محمد سمير حمزة، المشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، والدكتور مراد محمودي، أمين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام والقائم بعمل مدير إدارة الثقافة بالألكسو، والدكتور سحر حربي عبدالأمير، الأمين العام للجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم، وذلك خلال يومي 7 و8 أكتوبر 2023.

وفى كلمته، أعرب المشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، عن شكره للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» لاختيار مصر لاحتضان الاجتماع المهم، الذي يجمع الأشقاء العرب، مؤكدا أنّ اللجنة الوطنية المصرية ترحب بالتعاون مع المنظمة والدول الأعضاء.

ونقل حمزة، تحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتمنياته لأعمال الاجتماع بالتوفيق والنجاح، مشيرا إلى أنّ منظمة الألكسو تعمل على التنسيق مع الدول الأعضاء بالمنظمة واللجان الوطنية من أجل تحديد الاتجاهات الجديدة لاستراتيجياتها وبرامجها المتعلقة بمجالات عملها لوضع رؤية مستقبلية متجددة لتحقيق الأهداف العامة للمنظمة.

الجامعات الحكومية

وأضاف المشرف على اللجنة الوطنية، أنّ تعزيز التعاون المشترك بين اللجان الوطنية يسهم في تطوير القدرات لدى كل لجنة وطنية، ويفتح أمامها أفقًا واسعة لتعزيز دورها باعتبارها حلقة الاتصال بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والعربية.

وفي كلمة منظمة الألكسو، نقل الدكتور مراد محمودي، أمين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للألكسو، تحيات الدكتور محمد ولد أعمر مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) وتمنياته لأعمال الاجتماع بالنجاح والتوفيق، موجّهًا الشكر للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة على التعاون مع منظمة الألكسو في الإعداد والترتيب لهذا الاجتماع، مؤكدًا أنّ منظمة الألكسو لا تدخر جهدًا في التعاون مع الدول الأعضاء لبناء قدرات العاملين في كافة المجالات ذات الصلة بعمل المنظمة.

واستعرض الاجتماع المشاريع المقترحة من منظمة الألكسو لعامي (2025-2026) للإدارات والأقسام والمعاهد والمراكز التابعة للألكسو، فضلا عن عقد ورش عمل على هامش الاجتماع بالتعاون مع اللجان المنبثقة عن المجلس التنفيذي للألكسو، وعرض أفلام ترويجية للجان الوطنية العربية.