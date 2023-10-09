ختام البطولة الأفريقية «16» لرماية المسدس والبندقية والخرطوش اليوم

تختتم فعاليات البطولة الأفريقية السادسة عشرة، للرماية في منافسات المسدس والبندقية والخرطوش، اليوم الاثنين، بمسابقة 25 متر مسدس سريع رجال.

وتقام البطولة الأفريقية السادسة عشرة على ميادين الرماية بالمدينة الرياضية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 250 راميًا ورامية يمثلون 15 دولة أفريقية.

34 ميدالية متنوعة منها 18 ذهبية

حقق منتخب مصر للرماية في البطولة حتى الآن 34 ميدالية، بواقع 18 ذهبيات و6 فضيات و10 برونزيات، ولا تزال الفرصة متاحة اليوم لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.

حسني: دعم الرئيس وراء الإنجازات غير المسبوقة

من جانبه، أكد اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، في تصريحات خاصة لـ « الوطن» أن الإنجاز الكبير غير المسبوق الذي حققه رماة منتخب مصر، حتى الأن في البطولة بالحصول على 34 ميدالية متنوعة، وتأهل 10 لاعبين لـ أولمبياد باريس2024، يرجع للدفعة المعنوية الكبيرة التي وقف ورائها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف «حسني»، أن توجيهات الرئيس لوزير الرياضة، بضرورة مضاعفة مكافآت الأبطال الرياضيين، كان الدور الكبير في تحقيق لأبطال الرماية لهذا الانجاز الكبير، فضلا عن برامج الإعداد الجيدة والقوية كانت من أسباب هذه الإنجازات، لافتا الى أن الفرصة مازالت متاحة لتحقيق المزيد من الميداليات في منافسات اليوم.

ومن المقرر أن تغادر وفود 15 دولة مشاركة البطولة، غدا الثلاثاء، بعد القيام بجولات سياحية وترفيهية أعدتها لهم اللجنة المنظمة.