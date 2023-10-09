أرقام مهمة في رحلة مصر للقضاء على فيروس سي.. «كنا فين وبقينا فين؟»

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ مصر أول دولة في العالم تستطيع التخلص من فيروس سي رسميا، مشيرا إلى أنّ رحلة القضاء على فيروس سي كانت طويلة، وبدأت عام 2014 عنددما وعد الرئيس بإنهاء الفيروس الذي أصاب المصريين وأثر على قدرات الدولة.

وتابع في تصريحات صحفية له خلال مؤتمر مهم عقد مقبل قليل، أنّ مدير منظمة الصحة العالمية سلّم الرئيس السيسي شهادة خلو مصر من فيروس سي، مؤكدا أنّه إنجاز غير مسبوق.

كيف أصبحت مصر خالية من فيروس سي؟

وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الصحة والسكان، حصلت «الوطن» على نسخة منه، الأرقام والإحصائيات التي توضح كيف أصبحت مصر خالية من فيروس سي بعدما كانت متصدرة الدول في معدلات الإصابة، حيث وصلت النسبة إلى 22%، وهي نسبة مرتفعة وفقا لتقرير الوزارة.

وأوضح التقرير أنّ فيروس التهاب الكبدي سي هو عدوى فيروسية تسبِّب التهاب الكبد، حيث ينتشر عن طريق الدم الملوث، وسبب انتشاره في مصر كان حقن البلهارسيا.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنّ حقن البلهارسيا كانت غير آمنة، وكانت تستخدم أكثر من مرة بعد غليها ولا يتم تعقيمها بشكل جيد، ما تسبب في نقل العدوي بشكل أكبر بين العائلات.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّ مصر نجحت في مواجهة البلهارسيا وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية من خلال دواء في أقراص، مشيرة إلى أنّ معدلات الإصابات بفيروس سي في مصر عام 1996 وصلت إلى 22%، والمناطق الأكثر انتشارا كانت الدلتا.

التصدي لفيروس سي

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّ محاولات التصدي لفيروس سي بدأت عام 2006 من خلال إنشاء اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، لتتولى وضع القواعد والأسس والبرامج للقضاء على الفيروس، وفي العام 2008 تم عمل فحص آخر نتيجة، أظهر انخفاض معدلات الإصابة من 22% لـ15%، بعد استبعاد الحقن الزجاجية والاعتماد على البلاستيكية والتزام وزارة الصحة بالمعايير العالمية.

علاج 600 ألف شخص من فيروس سي بإنتاج محلي للأدوية

واستكملت: «بدأت مصر محاولات إنتاج الأدوية محليا بدلا من الاستيراد وهي أدوية مماثلة للأجنبية، ونجخت الوزارة في علاج 600 ألف شخص بالأدوية المصرية».

حملة 100 مليون صحة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عام 2016، أنّه جرى علاج مليوني مواطن كانوا على علم بإصابتهم، وعام 2017 تم وضع خطة لفحص جميع الأفراد البالغين من خلال الوحدات الصحية الأولية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنّ عام 2018 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، وجرى تنفيذ الحملة على 3 مراحل، ونجحت في الكشف على 70 مليون مواطن، وتشخيص 5 ملايين مواطن، وعلاج 4.5 مليون مواطن بنسب شفاء وصلت الى 98.5%.