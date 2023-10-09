إزالة 66 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال شهر في المنوفية 

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية الزراعة في تنفيذ الإزالات الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية، خلال الفترة من 1 وحتى 30 سبتمبر الماضي، حيث تم إزالة 66 حالة تعد بمساحة إجمالية 2 فدان و7 قراريط بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، انطلاقا من تكليفات محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية والميدانية، لرصد أي حالة بناء مخالف في المهد وإزالتها فورا حفاظا على الرقعة الزراعية.

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المنوفية

وأشار المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة، إلى أنّ إدارة حماية الأراضي بالمديرية وبالتعاون الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية، شنت حملات مكثفة بكافة أرجاء المحافظة لرصد حالات التعدي واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين، لافتا إلى إزالة 12 حالة تعد بمركز أشمون على مساحه 5 قراريط و11 سهم، وحالتين تعدى بشبين الكوم وتلا.

إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بالمراكز والمدن

وأوضح أنه تم إزالة حالة تعد بمركز السادات على مساحة قيرطان و7 أسهم، وعدد 21 حالة بالباجور على مساحة 7 قراريط و8 أسهم، و9 حالات أخرى بمنوف بمساحة 3 قراريط و21 سهما، وكذا 9 حالات بمركز بركة السبع على مساحة 7 قراريط و15 سهما، و4 حالات بقويسنا بمساحة 14 قراريط و4 أسهم، وحالة تعد بمركز الشهداء على مساحة 9 قراريط، و7 حالات إصلاح بمساحة 4 قراريط و12 سهما.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه خلال الفترة من 19 فبراير 2022 وحتى الآن، تم تحرير 6 آلاف و271 محضر تبوير على مساحة تزيد عن 858 فدانا، وكذا إعادة زراعة 1436 حالة تم تبويرها بمساحة (132 فدانا و4 قراريط و14 سهما)، ورفع كافة الأنقاض بها وإعادتها إلى طبيعتها الزراعية.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق التام مع مديرية الزراعة، وتكثيف المرور الميداني والدوري على كافة الأحواض بنطاق المحافظة، لاكتشاف أي حالات تعد في المهد لضمان التعامل الفوري معها، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسؤول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظا على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.