عاجل.. مؤتمر هام لرئيس الحكومة.. هل له علاقة بالأسعار؟

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا هامًا، بمقر مجلس الوزراء في منطقة وسط البلد.

كان «مدبولي»، قد عقد اجتماعًا مع مسئولي الغرف التجارية، وأعلن عزمه عقد مؤتمرًا صحفيًا هذا الأسبوع للإعلان عن تفاصيل مبادرة «الأسعار المخفضة»، التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين، لخفض أسعار السلع بعدما شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.